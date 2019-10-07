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سياسي

"عبد العال" يفوض بتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات من النواب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 7 طلبات مقدمة من النواب، مع مراعاة ضم المناقشات العامة المرتبطة لتكون المناقشة معا.

1. طلب مناقشة مقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين.

2. طلب مناقشة مقدم من النائب فوزى فتى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ.

3. طلب مناقش مقدم من النائب فوزي فتى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية؛ بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك، وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.

4. طلب مناقشة مقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية.

5. طلب مناقشة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة، بشأن تحديد سعر عادل؛ لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

6. طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق اللامركزية؛ من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة.

7. طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن عرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022).

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