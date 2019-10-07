بسبب وجبة فسيخ.. إصابة 3 أشخاص بتسمم فسفوري في البحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم فسفوري بمنطقة السناهرة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، إثر تناول وجبة فسيخ بمنزلهم.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول مستشفى كفر الدوار العام كل من: "عبدالمنعم عبدالقادر الخطيب" ٥٨ سنة، "ماجدة إبراهيم محمد" ٤٨ سنة، "أحمد عبدالمنعم عبدالقادر الخطيب" ١٣ سنة، وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمون بمنطقة السناهرة بنطاق قسم شرطة كفر الدوار، وتم حجزهم بمركز السموم بمستشفى كفر الدوار.



من جانبه، أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار العام، أنه طبقا لتعليمات الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تم التعامل مع الحالات وعمل جميع الإسعافات الأولية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.