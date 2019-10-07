تأجيل محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء الثانية"

قررت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة في طرة، الاثنين، تأجيل محاكمة 555 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" لاتهامهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين.



يُذكر أن محكمة النقض قضت، في 10 يناير الماضي، بتأييد إدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة.