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مصر

جامعة القاهرة تطلق مشروع "مصر خضراء" لزراعة مليون شجرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
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يوقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، الذي يهدف إلى زراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وبتنفيذ من طلاب الكلية والفنيين، وبتمويل من شركة فودافون مصر، وذلك يوم غد الثلاثاء، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة، وإلكسندر فرومنت، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من أساتذة كلية الزراعة وقيادات شركة فودافون.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع "مصر خضراء"، يعد نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، بهدف الإسهام في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، وأن التعاون يشمل خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، أن المشروع يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية من خلال تطوير مجتمعات محلية ريفية، عن طريق خلق نموذج فعال للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لدعم أهداف اقتصادية واجتماعية فى التنمية المجتمعية.

وأضاف، أن بروتوكول التعاون مع فودافون مصر، يحقق أهدافًا تربوية لكلية الزراعة بتوفير فرص التدريب العملي التطبيقي للآلاف من طلابها في مجالات تساعدهم في تحديد مسارات عملهم في المستقبل وإمدادهم بالخبرة العملية، بجانب دعم قدرات الكلية المادية والتقنية في القيام بمهامها التعليمية بأفضل الإمكانيات.

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