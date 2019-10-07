ماركا: فوز ريال مدريد على غرناطة كان أفضل عروض الملكي

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره غرناطة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.



فالفيردي يزين فوز ريال مدريد على غرناطة



وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن فوز ريال مدريد على غرناطة كان أحد أفضل العروض التي قدمها النادي الملكي خلال الموسم الحالي، في مباراة استحوذ خلالها النجم الأوروجوياني الشاب فيدي فالفيردي على ثقة زيدان وإعجاب جماهير سانتياجو بيرنابيو، بعدما أثبت نجم خط الوسط قيمته الدفاعية داخل تشكيل الفريق.



وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن فالفيردي قد تدرب بجانب الأسطورة الأوروجويانية دييجو فورلان في بينارول، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في مارس 2016.



نجم ريال مدريد الشاب يعوض غياب مودريتش وكروس



استقر فالفيردي في العاصمة الإسبانية، نظرًا لوجود أصدقائه وعائلته في مدريد، قبل أن يدخل رويدًا رويدًا في خطط الفرنسي زين الدين زيدان للتشكيل الأساسي للفريق، تزامنًا مع إصابة الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس على فترات متفاوتة خلال الموسم الجديد.



وأنهت ماركا، أنه تم تكليف جوني كالافات المسؤول عن التعاقدات الدولية في ريال مدريد، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين الشباب حول العالم، وهو من تسبب في انضمام فالفيردي إلى ريال مدريد رغم العروض الضخمة التي تقدم بها كلًا من برشلونة وأرسنال وتشيلسي، إلا أن فالفيردي فضل البلانكوس.