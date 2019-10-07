إنقاذ 20 فردًا من سفينة صيد كورية شمالية

قالت قوات حرس السواحل اليابانية، اليوم الاثنين، إنها أنقذت أكثر من 20 من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية، بعد اصطدامها بزورق دورية ياباني كان يحاول إخراجها من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وذكر مسئول من حرس السواحل: "لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، لكن تم إبلاغنا بأنه تم إنقاذ أكثر من 20 شخصا، فيما يبدو ليس هناك أي شخص آخر في المياه".



وأضاف أن الحادث وقع على بعد 350 كيلومترًا شمال غربي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان.