وزير الداخلية يصدق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلي

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلي العام وما تضمنته من اختبار القس عزت شاكر، عضوًا عن مجمع القاهرة، والقس أكرم ناجى يوسف عضوًا عن مجمع الوسطى، والقس أسطفانوس زكى أسطفانوس عضوًا عن مجمع ملوي، وذلك لمدة ثماني سنوات تبدأ من 29-4-2019 وتنتهي في 28-4-2027.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في الأول من مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية.

