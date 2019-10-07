القصة الكاملة لاعتقال شبيهة أنجلينا جولي في إيران

ألقت إيران القبض على نجمة موقع "إنستجرام" الإيرانية، سحر تبر، التي حصلت على شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورا لها تظهر أنها خضعت لـ50 عملية تجميل، لتبدو وكأنها نسخة مرعبة من أنجلينا جولي.



اعتُقلت تبر، وفقًا لما ذكرته مواقع أجنبية، لاتهامها بازدراء الإسلام، وإهانة الزي الإسلامي، والحث على الرذيلة.



بدأت شهرة سحر تبر في العام الماضي، حين نشرت صورا لها كانت قريبة الشبه جدا من النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، كما بدت في الصور، رغم أن معظمها تمت معالجتها ببرامج تعديل الصور.



تبلغ سحر تبر من العمر 22 عامًا، وُصفت بأنها النسخة المرعبة من أنجلينا جولي، حيث تتسم بعينين جاحظتين، وابتسامة واسعة، وخدين غائرين، وأنف منحوت.



اتُّهمت تبر بازدراء الإسلام، والتجديف، والحث على العنف والرذيلة، وإهانة الزي الإسلامي، كما تم حذف حسابها على موقع إنستجرام، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة ممن تورطوا في ملاحقات قضائية من المؤثِّرين ومدوني الأزياء في إيران.





