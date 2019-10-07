السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالاستئذان لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالمصرية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

