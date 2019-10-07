الجالية المصرية فى بريطانيا تحتفل بنصر أكتوبر

احتفلت الجالية المصرية ببريطانيا بعيد نصر ٦ أكتوبر، وذلك بتجمع كبير لأبناء الجالية أمام السفارة المصرية في لندن، حيث قام المواطنون بتزيين الشوارع بالأعلام المصرية وبعلم كبير طوله يبلغ ٣٠ مترًا.



وأكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أن الجالية المصرية حرصت على وضع مكبرات الصوت؛ لتشغيل الأغاني الوطنية منها "قالوا إيه علينا"، و"تسلم الأيادي"، التي ألهبت حماسة الحاضرين، مشيرًا إلى أن الوقفة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.



وأضاف "رجب"، في تصريحات له، أن أبناء الجالية المصرية في بريطانيا قاموا بشرح أهداف تلك الوقفة لسكان المنطقة والعابرين، مشيرين إلى أن هذه الوقفة هى رسالة حب وتقدير لجيش مصر العظيم في عيده، وهي أيضا رسالة تأييد للقيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.