راغب علامة يقترب من إنهاء تسجيل ألبومه الجديد

أكد الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر أن الفنان اللبناني الكبير راغب علامة سيحضر إلى القاهرة خلال أيام قليلة، للوقوف على آخر تفاصيل ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.



وأشار "عبدالجابر" إلى أن السوبر ستار راغب علامة سوف يضع في ألبومه الجديد عدة أغاني باللهجة المصرية، ومن المنتظر أن يكون هناك ثلاث منها من توزيعه، حيث سيأتي قريبًا لمصر لتسجيلها بالاستديو الخاص به، حتى يصبح الألبوم جاهزا لطرحه جماهيريًا.



وأضاف أنه تم تسجيل أغنيتين ضمن أغاني ألبومه الجديد، هما "إرتاح" من كلمات عماد الإيباري وألحان محمود الخيامي، وأغنية "يالا" من كلمات وألحان نفس الفريق، ونعمل على تسجيل أغنية ثالثة خلال أيام قليلة.



يذكر أن راغب علامة ينتظر إحياء حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، في أحد الفنادق بوسط البلد.