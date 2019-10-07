أمينة خليل زوجة آسر ياسين فى "صاحب المقام"

اقتربت الفنان أمينة خليل من إنهاء تصوير أحداث شخصيتها ضمن فيلمها الجديد "صاحب المقام"، الذي يتم تصويره هذه الفترة في عدة لوكيشانات خارجية.



وأشارت "خليل"، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنها تجسد شخصية مختلفة وذا طبيعة مميزة بالنسبة لها، حيث تجسد شخصية زوجة آسر ياسين، والتي تعاني من قسوة تعامله معاها، خاصة أنها ستكون أمًا لطفل منه، وهي من تعمل على رعايته بشكل كامل.



وانتهت "خليل" من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في العمل، ومن المنتظر أن تنتهي خلال أسبوعين على الأكثر من تصوير باقي مشاهدها في الفيلم، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.



"صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.