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العمدة: رباط قوى بين الشعب المصرى وقواته المسلحة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
اللواء عادل العمدة،
اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
ياسمين عباس
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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن هناك رهانًا على الشعب المصري خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الشعب المصرى أثبت قدرته وقوته أمام التحديات للحفاظ على بلده.

وأشار عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هناك رباطًا قويًا ومقدسًا بين الشعب المصري وقواته المسلحة، لافتًا إلى أن الشعب المصري دائمًا مستعد لبذل الروح في سبيل مواجهة التحديات والحفاظ على وطنه، بالإضافة إلى أن لديه وعيًا والتزامًا دائمًا بحماية بلده ولا يمكن لأي طرف فرض شيء عليه.

وأوضح أن الثقة بين القوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري كانت هى المستهدفة خلال المرحلة الأخيرة، ولكن وعي الشعب الكبير ووقوفه خلف قيادته ودولته دحر المحاولات لضرب استقرار الدولة، مؤكدًا أن مصر قوية وقادرة وانتصرت من قبل وقادرة على تكرار هذا الأمر.

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