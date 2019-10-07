إبعاد اثنين يحملان الجنسية الكازاخستانية خارج البلاد
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد MANAS USSIBALIYV كازاخستاني الجنسية، مواليد 29/ 9/ 1990، وABDUL AZIZ TULZHANOV كازاخستاني الجنسية، مواليد 14/ 2/ 1996 خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.