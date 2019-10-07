إبعاد اثنين يحملان الجنسية الكازاخستانية خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد MANAS USSIBALIYV كازاخستاني الجنسية، مواليد 29/ 9/ 1990، وABDUL AZIZ TULZHANOV كازاخستاني الجنسية، مواليد 14/ 2/ 1996 خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.

