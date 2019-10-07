الإحصاء: 2.9% زيادة فى الوحدات السكنية المنفذة خلال عام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة لـ326.3 ألف وحدة عام 2017- 2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016- 2017، باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 2.9٪، والاستثمارات قدرها 16.4٪.



ولفت جهاز الإحصاء، في بيان له بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، إلى أن الإسكان الاقتصادى جاء فى المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52%، يليه الإسكان المتوسـط بعدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3%، ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالى العام عام 2017- 2018.



وفيما يخص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومى العام- أعمال عام)، أفاد الجهاز بأنه تم تنفيذ عدد 105.1 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى العام أعمال عام) عام 2017- 2018 بنسبة 32.2% من الإجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016- 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.



وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.4 ألف وحدة بنسبة 85.1%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 15 ألف وحدة بنسبة 14.3%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 508 وحدات بنسبة 0.5%، ثم منخفض التكاليف بعدد 142 وحدة بنسبة 0.1% من إجمالي القطاعين.



كما جـاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى بعدد 30.6 ألـف وحدة بنسبة 29.1%، تليها محافظة القاهرة بعدد 19.6 ألف وحدة بنسبة 18.7%، ومحافظة بني سويف فى المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02% من إجمالى القطاعين.



أما بالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لفت الإحصاء إلي أنه تم تنفيذ عدد 221.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2017- 2018 بنسبة 67.8% من الإجمالى العام، مقابل 216.6 ألف وحدة عام 2016- 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.



وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 103.4 ألف وحدة بنسبة 46.8%، يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 80.4 ألف وحدة بنسبة 36.3%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 30.4 ألف وحدة بنسبة 13.8%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة 3.1% من إجمالي القطاع الخاص.



كما جاءت محافظــة المنوفية في المرتبة الأولى بـ65.6 ألف وحدة بنسبة 29.7%، تليها محافظة الجيزة بـ24.5 ألف وحدة بنسبة 11.1%، ومحافظة الفيوم فى المرتبة الأخيرة بـ426 وحدة بنسبة قدرها 0.2% من إجمالي القطاع الخاص.