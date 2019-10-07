الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 2.9% زيادة فى الوحدات السكنية المنفذة خلال عام

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة لـ326.3 ألف وحدة عام 2017- 2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016- 2017، باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 2.9٪، والاستثمارات قدرها 16.4٪.

ولفت جهاز الإحصاء، في بيان له بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، إلى أن الإسكان الاقتصادى جاء فى المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52%، يليه الإسكان المتوسـط بعدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3%، ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالى العام عام 2017- 2018.

وفيما يخص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومى العام- أعمال عام)، أفاد الجهاز بأنه تم تنفيذ عدد 105.1 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى العام أعمال عام) عام 2017- 2018 بنسبة 32.2% من الإجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016- 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.4 ألف وحدة بنسبة 85.1%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 15 ألف وحدة بنسبة 14.3%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 508 وحدات بنسبة 0.5%، ثم منخفض التكاليف بعدد 142 وحدة بنسبة 0.1% من إجمالي القطاعين.

كما جـاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى بعدد 30.6 ألـف وحدة بنسبة 29.1%، تليها محافظة القاهرة بعدد 19.6 ألف وحدة بنسبة 18.7%، ومحافظة بني سويف فى المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02% من إجمالى القطاعين.

أما بالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لفت الإحصاء إلي أنه تم تنفيذ عدد 221.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2017- 2018 بنسبة 67.8% من الإجمالى العام، مقابل 216.6 ألف وحدة عام 2016- 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 103.4 ألف وحدة بنسبة 46.8%، يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 80.4 ألف وحدة بنسبة 36.3%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 30.4 ألف وحدة بنسبة 13.8%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة 3.1% من إجمالي القطاع الخاص.

كما جاءت محافظــة المنوفية في المرتبة الأولى بـ65.6 ألف وحدة بنسبة 29.7%، تليها محافظة الجيزة بـ24.5 ألف وحدة بنسبة 11.1%، ومحافظة الفيوم فى المرتبة الأخيرة بـ426 وحدة بنسبة قدرها 0.2% من إجمالي القطاع الخاص.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الباز مهاجمًا عمرو واكد: تخطى سقف الجنون ويستحق عقوبة الخيانة

منذ يوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

منذ ساعتين و 45 دقيقة

استقرار سعر الدولار اليوم

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

أيام زمان

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

فوز أميركيان وبريطاني بجائزة نوبل للطب

أطباء روس يحذرون من المخاطر القاتلة لطلاء الأظافر

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

الرئيس نيوز

اقتصادية البرلمان: 5 تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار والتمويل على قائمة الأولويات

بالأرقام| مؤسسة استطلاع تكشف شكل البرلمان القادم في تونس

الأمم المتحدة "تستعد للأسوأ" بعد الإعلان التركي قرب اجتياح شرق الفرات

الدولار يتراجع قرشين في البنوك التجارية ويستقر في "العامة"

منوعات

راهب بوذي يسعى للتخلي عن الرهبنة بعد تورطه في فضيحة جنسية

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

كشكول

"الخشت"يكشف: 7 دروس مستفادة من معجزة النصر ومعركة العبور

استحداث 4 خطوط سير نقل جماعي لخدمة طلاب مدارس الشروق

مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية في يد "الأعلى للجامعات" (حوار)

تستهدف 900 ألف تلميذ.. بدء قوافل "نور حياة" بـ 10 محافظات

إسلام سياسي

ورطة جديدة .. أردوغان إستغل حريمه للتجسس على جهات سيادية أجنبية

"حماة الوطن": مصر تتعرض لحرب فكرية

العبيدي: احتفالات نصر أكتوبر تكشف الوجه الأقبح للأخوان الأرهابية

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى جفاف العين

“الإسكان” تؤكد الإلتزام بالبرامج الزمنية للعاصمة الإدارية

أسعار الذهب بنهاية 6 أكتوبر

“المالية” توافق علي نقل المنتدبين على 775 درجة شاغرة بالجمارك

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

ترجمة "السكينة" لـ"أتيلا بارتيش" في "إبداعات عالمية" الكويتية

الصالون الثقافى العربى يحتفى بنصر أكتوبر بحضور 4 رؤساء اتحاد كتاب

فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك