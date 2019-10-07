صور.. افتتاح مدرسة وحضانة في الدقهلية

افتتح محافظ الدقهلية صباح اليوم، مدرسة المحمدية الإسلامية بنين وحضانة الفردوس الإسلامية التابعتين لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالدقهلية، بحضور المهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووليد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن، وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.



وتفقد محافظ الدقهلية عددًا من الفصول للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، كما تفقد غرفة الحاسب الآلي والمكتبة ودورات المياه، وذلك بعد تطوير ورفع كفاءة المدرسة والحضانة وتطوير البنية التحتية لهما.



واستمع المحافظ لشرح عن آليات عمل السبورة الذكية وتحدث مع الطلاب للتعرف على مدى رضاهم بالأداء داخل المدرسة والاطمئنان على توافر احتياجاتهم التعليمية والتربوية وتوفير مطالبهم التعليمية، وقال: "أتمنى أن يستفيد ابنائنا من التطوير المستمر لادوات وآليات القطاع التعليمي".





وأشار هشام المناوى إلى أن مدرسة المحمدية تضم 30 فصلا دراسيا منهم 24 فصل ابتدائي بإجمالي 1043 طالبا و6 فصول إعدادي بإجمالي 292 طالبا، أما حضانة الفردوس تضم 14 فصلًا بإجمالي 720 تلميذًا تشمل فصل تمهيدي بالإضافة إلى 5 فصول kg1و8 فصول kg2.