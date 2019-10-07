مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون جنوب نابلس

أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية إن مستوطني "يتسهار" قطعوا ما يقارب 36 شجرة زيتون بعضها معمر، في المنطقة المسماة "خلة الغول"، بالجهة الجنوبية من القرية، وتعود للمواطنين ناصر قادوس وأحمد نجار.



في سياق آخر، أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة صفوفها من الطلبة، بعد أن أشهر حارس مستوطنة "يتسهار" السلاح بوجه الطلبة.



وقال مدير المدرسة إبراهيم عمران: جرى إخلاء المدرسة عقب تهديدات من قبل حارس المستوطنة، واستدعاء جنود الاحتلال إلى المنطقة.