الشهاوي: نصر أكتوبر أعظم انتصار عسكري في القرن العشرين

وأشار إلى أن نصر أكتوبر يعتبر أعظم انتصار عسكري في القرن العشرين، لافتًا إلى أن المصريين لم يتنازلوا عن شبر واحد من أرضهم حتى بعد الحرب، وتم تحرير طابا بعدها بعدة سنوات من خلال التحكيم الدولي.

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن حرب أكتوبر هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي، ودحرت إدعاء أن جيش إسرائيل لا يقهر، وذلك بواسطة جيشنا العظيم، ومن خلفه الشعب المصري الذي تحمل الكثير خلال فترة حرب الاستنزاف حتى تحقق النصر.وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن حرب أكتوبر أكدت حفاظ الجيش المصري على الأمن القومي المصري من خلال جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.