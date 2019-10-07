وزير الخارجية الروسى يصل بغداد لبحث ملف "الإرهاب"

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.



ومن المقرر، أن يلتقي لافروف خلال الزيارة عددًا من المسئولين العراقيين.



ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فإن "لافروف" سيتبادل خلال اللقاءات وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا، ومنطقة الخليج، والوضع حول إيران وفلسطين، وسيتم التطرق إلى مسألة التعاون في مجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.



ومن المخطط بحث آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة والقضايا الإنسانية.