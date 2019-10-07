مستشار الأمن القومى العراقى: تظاهرات البلاد وراءها متسللون

قال فالح الفياض، مستشار الأمن القومى العراقى، اليوم الاثنين، إن التظاهرات التى تشهدها البلاد تدار بآليات معينة، ويقف وراءها متسللون، مشيرا إلى أن هناك مخطط لإسقاط النظام السياسي، عبر آمال وأحلام خائبة، ويجعلون من دمائنا ثمنا للوصول إلى هدفهم، متابعا: التجربة الديمقراطية فى العراق مستهدفة".



وأضاف مستشار الأمن القومى العراقى، فى مؤتمر صحفى، أن التظاهرات السابقة كانت فى ظل العملية السياسية وفى ظل الدستور وتتعامل بحرص مع قوات الأمن، ولم يسقط فيها هذا العدد الكبير من الضحايا.



