إخماد حريق داخل محل "بلاى ستيشن" بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر الجزئية لمعاينة حريق نشب داخل محل ألعاب إلكترونية بدائرة القسم.



كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد سيطروا على حريق داخل محل ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" في مدينة نصر.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محل بمدينة نصر، فانتقلت سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.