تنفيذ كوبرى ونفق مشاة المعلمين ونزلة عبداللاه فى أسيوط

تستمر محافظة أسيوط فى أعمال تنفيذ كوبري ونفق المشاة الجارى إنشاؤه لربط موقف سيارات المعلمين الجديد بموقف سيارات مراكز جنوب المحافظة بنزلة عبداللاه، فضلًا عن نفق المشاة الجارى إنشاؤه لربط مواقف قرى أسيوط بنزلة عبداللاه.



يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وربط جميع مواقف السيارات على مستوى جميع المراكز لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم، وتسهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام وتسهيل الوصول إلى مختلف المواقف بسهولة.



وقال الدكتور حسن يونس، بكلية الهندسة جامعة أسيوط، إن العمل يجري على قدم وساق مع مراعاة كل الظروف المحيطة وسرعة انتهاء الأعمال بنفقي المعلمين والنزلة والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلًا عن مراحل العمل بالنفق وكوبري المشاة الذي يجرى إنشاؤه، تسهيلًا على المواطنين فى الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد.



وأكد الدكتور حسن يونس على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وفقًا للخطة الزمنية، بما لا يعوق الحركة المرورية بالمنطقة، خاصة أن إنشاء نفق المشاة والكوبري يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة المواقف ونقل جميع مواقف السرفيس خارج الكتلة السكنية، لتخفيف الزحام عن المدينة ومنع الاختناقات المرورية والعشوائية وترفيق جميع المواقف بجميع الخدمات اللازمة، وتسهيل وصول المواطنين إليها، وتقسيمها وفقًا لخطوط السير لتستوعب جميع سيارات نقل الركاب، وتنظيمها لتناسب متطلبات واحتياجات المواطنين فى استخدام وسائل مواصلات بشكل حضاري يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد.



يذكر أن مدينة أسيوط بها 3 مواقف رئيسية، وهي موقف نزلة عبداللاه الذي يخدم قرى ومراكز جنوب المحافظة، وموقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات، كما تم تخصيص خطوط سير جديدة لسيارات سيرفيس تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف وربطها ببعضها بعضًا لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا.