تراجع قيمة الليرة التركية بسبب العملية العسكرية في سوريا

تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شمال سوريا، وتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن حملة عسكرية وشيكة شرق الفرات، وبدء انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أنه تم تداول الليرة التركية صباح اليوم بسعر 5.7450 للدولار، متراجعًا عن 5.7000 ليرة للدولار يوم الجمعة الماضي.



يشار إلى أن الليرة التركية، كانت قد فقدت ما يقرب من 30% مقابل الدولار في أزمة العملة العام الماضي؛ بسبب المخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة، بينما انخفضت بنسبة 8% هذا العام.