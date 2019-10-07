شلل مرورى فى شارع فيصل بسبب كسر ماسورة صرف

تسبب كسر ماسورة صرف في محطة الطالبية بشارع فيصل، في تباطؤ حركة السير للقادم من الطوابق والمتجه إلى مطلع كوبري فيصل، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا بكسر ماسورة في شارع فيصل عند محطة الطالبية، وعلى الفور تم إخطار هيئة النظافة، والدفع بسيارات شفط لسحب المياه من الطريق.