العراق تؤكد السيطرة الأمنية وإعادة الاستقرار بعد رفع حظر التجوال

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي سيطرة القوات الأمنية على الأوضاع في البلاد بعد قرار رفع حظر التجوال.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالمهدي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث نافش الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن عبدالمهدي تأكيده سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين.



بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية، مؤكدا موقف بلاده الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.