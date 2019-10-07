35 مرشحا يتقدمون للانتخابات الرئاسية فى سريلانكا

قال مسئولون اليوم الإثنين إن 35 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا المقررة في 16 نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من اقتصار المنافسة على حزبين رئيسين.



ويشار إلى أن أبرز المنافسين في الانتخابات التي يحق لـ15.9 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم فيها هما وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا من الحزب المعارض الرئيسي وساجيث بريماداسا من الحزب الحاكم.



وقد تجاوز عدد المرشحين العدد الذي تم تسجيله في انتخابات 2010 وبلغ 22 مرشحا.



وقال رئيس اللجنة الانتخابية ماهيندا ديسابريا للصحفيين:"عدد المرشحين سوف يزيد من تكلفة الانتخابات بالإضافة إلى أنه سوف يمثل عبئا على المسئولين".



وأضاف أن التكلفة المقدرة للانتخابات هى 4.5 مليار روبية (24.7 مليار دولار)، ولكن في ظل ارتفاع عدد المرشحين من الممكن ارتفاع التكلفة إلى 5 مليارات روبية.