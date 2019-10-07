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مصر

صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
السيسي
السيسي
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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، والتي أكد خلالها ثقته الكاملة بالنصر، في الحروب المعنوية التي تتعرض لها مصر من أكاذيب وخداع.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسي: الوطن يتعرض لأمواج عاتية تتحطم أمام تماسك الشعب)، عن الرئيس السيسي قوله إن الشعب المصري قادر دائما على مواصلة انتصاراته وحفاظه على وطنه، وأبناءكم وأحفادكم، عاقدون العزم على مواصلة المسيرة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لفت، في كلمته، إلى تغير أشكال الحروب خلال العقود الأخيرة، حتى وصلت إلى الحروب المعنوية، موضحا أن أشكال الحروب تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، وتصوير الدولة كأنها العدو، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوطن يتعرض لأمواج عاتية، تتحطم أمام تماسك الشعب.

من جانبها، ذكرت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسي بذكرى حرب أكتوبر: نتعرض لأمواج عاتية من الخارج)، إن الرئيس السيسي، أكد أن مصر ستظل وطنًا منصورًا مرفوع الراية، وشاهدًا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم، مهما تعددت أشكال الحرب وأساليبها، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه ميثاق وعهد.

وأضافت أن الرئيس السيسي، أكد أن يوم 6 أكتوبر 1973، لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب، استمد من تاريخه العريق، صلابة وقوة لا تقهر.
بدورها، ذكرت صحيفة "النهار"، تحت عنوان (السيسي: مصر لا تهزم بحرب نفسية ولا تقبل المهانة)، أن الرئيس السيسي، أكد أن المصريين سيواصلون مسيرتهم نحو التنمية والحفاظ على وطن حر، لا يقبل المهانة أو الخضوع، ولا تخدعه الأكاذيب أو تهزمه الحرب النفسية.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على سئم المصريين من الخداع والمخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل، مؤكدا أن الشعب المصري الذي حقق عام 1973 ما ظنه الجميع مستحيلًا، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك السَيْل الذي لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادر على مواصلة انتصاراته، والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها، يقينًا منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة، تعمل من أجل حماية أمنه وصون استقراره وتعظيم إنجازاته.

أما صحيفة "الجريدة"، فذكرت أن الرئيس السيسي، حذر من مؤامرات خارجية تتعرض لها مصر على مر الزمان، تستهدف وحدة الشعب المصري وعلاقته بجيشه الوطني، لافتا إلى أن مصر تتعرض لـ"أمواج عاتية" تأتي دائمًا من الخارج، وشدد على أنها تتحطم أمام صلابة وتماسك الشعب المصري، الذي يرتبط بأرضه وجيشه، من أجل الحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "السياسة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن قدر مصر، أن تتعرض لأمواجٍ عاتية، يأتي أغلبها من الخارج، لكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.

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