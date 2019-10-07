تباين أسعار النفط وحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

تباينت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط آمال حذرة من جانب المتعاملين لحدوث تعاف بعد خسائر الأسبوع الماضي في حالة إحراز تقدم في المحادثات الهادفة

لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى خلفية تباطؤ اقتصادي عالمي يضغط على الطلب المستقبلي على النفط.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سنتا إلى 58.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 52.85 دولار.

واختتم العقدان الأسبوع الماضي على تراجع بأكثر من خمسة بالمئة بعد بيانات محبطة لقطاعي الصناعة في الولايات المتحدة والصين إذ أضر الخلاف المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بالنمو العالمي ورفع خطر حدوث ركود.