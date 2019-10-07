الرئيس التنفيذي لبطولة أوروبا لا يخشى تأثرها بتوقيت الأولمبياد

أعرب الفرنسي لوران بوكيليه الرئيس التنفيذي لبطولة أوروبا القادمة لألعاب القوى "باريس 2020" عن اعتقاده بأن التقارب الكبير بين موعد إقامة البطولة وموعد إقامة فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، لن يؤثر على البطولة بشكل سلبي.



كما اعترف بوكيليه بأن رصيد بلاده في جدول الميداليات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى بالدوحة لم يكن جيدا على الاطلاق وينتظر ألا يتحسن الوضع كثيرا في أولمبياد طوكيو، فيما سيكون الهدف القادم هو تحسين المستوى لحصد حصيلة أفضل في أولمبياد 2024 بباريس.



وتقام بطولة أوروبا القادمة (باريس 2020) من 26 إلى 30 أغسطس بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتهاء فعاليات أولمبياد طوكيو.