الرئيس النيجيرى يدعم أديسينا لرئاسة البنك الإفريقى

رشح الرئيس النيجيري محمدو بوهاري الرئيس الحالي للبنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا لرئاسة البنك لفترة ثانية.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه من المقرر إجراء التصويت خلال الاجتماعات السنوية للبنك في 28 مايو القادم، قبل أن تنتهي فترة أديسينا الأولى في 31 أغسطس.



وكان أديسينا قد أصبح في سبتمبر من عام 2015 ثامن رئيس للبنك، ومقره أبيدجان، وأول نيجيري يترأسه.



وسبق أن شغل أديسينا منصب وزير الزراعة والتنمية الريفية في بلاده، كما سبق أن شغل منصب نائب الرئيس.