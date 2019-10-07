دورة شنغهاي: شابوفالوف وراموس إلى الدور الثاني

بلغ الكندي دينيس شابوفالوف والإسباني ألبرت راموس-فينولاس اليوم الاثنين، الدور الثاني من دورة شنغهاي الدولية للماسترز في كرة المضرب، بفوز الأول على الأميركي فرانسيس تيافو 6-4 و6-2، والثاني على الكرواتي مارين سيليتش 6-4 و6-4.



واحتاج شابوفالوف، المصنف 36 عالميا، إلى ساعة و16 دقيقة للتخلص من عقبة تيافو الـ51 وتحقيق فوزه الثالث في أربع مواجهات ضد الأميركي.



ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.



والتقى اللاعبان مرتين حتى الآن وكانتا هذا العام حيث خرج الصربي فائزا في دور الـ32 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة روما للماسترز.



وفي الثانية، حقق راموس-فينولاس المصنف 46 عالميا فوزه الثالث على سيليتش الخامس والعشرين في سبع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، عندما تغلب عليه بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و23 دقيقة.