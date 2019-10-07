إنجي علاء عن "الممر": "فيلم للتاريخ"

أبدت الكاتبة إنجي علاء، عن إعجابها بفيلم "الممر" الذي عرض مساء أمس على فضائية "ON E"، ويدور الفيلم حول قصص أبطال القوات المسلحة في حرب الاستنزاف قبل نصر السادس من أكتوبر المجيد.



وكتبت "علاء" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏ده كان احساسي بعد ما خرجت من السينما من فيلم الممر وهو هو نفس الإحساس بعد ماتفرجت عليه دلوقت.. ومرة تانية لأنه بجد يستاهل.. الممر فيلم للتاريخ".



وكانت "علاء"، غردت من قبل على فيلم "الممر"، قائلة: "‏مش هحلل فيلم الممر ككاتبة أو كواحدة ليا في الدراما وبحبها..الموضوع اكبر من كده..ده عمل درامي قومي عظيم..خدوا ولادكم الممر هيتعلموا معنى الوطنية والانتماء..الرجولة والجدعنة..هيطلعوا فخورين ببلدهم..شكرا لكل من شارك في هذا العمل..شكرا استاذ شريف عرفة.. الممر فيلم للتاريخ".