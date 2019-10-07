تصنيف المحترفات: أوساكا إلى المركز الثالث

صعدت اليابانية ناومي أوساكا مركزا واحدا وأصبحت ثالثة في تصنيف رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين، وذلك بعد تتويجها الأحد بلقب دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميير الأربع الإلزامية (ألف نقطة)، بفوزها على المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي.



وتقدمت ابنة الـ21 عاما التي سبق لها تصدر التصنيف في أواخر يناير الماضي، إلى المركز الثالث على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي ودعت دورة بكين من الدور ربع النهائي.



ورغم خسارتها النهائي أمام بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2018 وأستراليا المفتوحة لهذا العام، ابتعدت بارتي في الصدارة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية، حيث أصبح الفارق بينهما 1081 نقطة، بعدما ودعت الأخيرة دورة بكين من الدور الأول.



وتراجعت الرومانية سيمونا هاليب مركزا واحدا وأصبحت سادسة لصالح الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو المتوجة هذا الصيف بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، وذلك بخروجها من الدور الثاني في بكين مقابل وصول أندرييسكو، الرومانية الأصل، الى ربع النهائي حيث خرجت على يد أوساكا.