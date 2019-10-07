التنمية المحلية: ننسق مع عمليات الوزراء للتعامل مع الأزمات

أكدت وزارة التنمية المحلية، على التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ووجهت بضرورة أن تتضمن زيارات قطاع التفتيش التابع للوزارة للمحافظات مراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول، والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أية أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.