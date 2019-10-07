عمران: حماية المستثمر غير ملزم بتعويض خسائر التغير فى قيمة الأسهم

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو إداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال.



وأوضح أن التعويض يشمل كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.



وأكد أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.