تغطية مخاطر إفلاس الشركات المقيدة في البورصات المصرية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" سيغطي الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية.



وتشمل التغطية المخاطر الآتية، إفلاس أو تعثر عضو الصندوق، وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة في ذلك الشأن، وخطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير؛ وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات، التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.



وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطي المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة عن إفلاس عضو الصندوق أو إصدار أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم، أو الشطب الإجباري للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية.



ويأتي القرار نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيًا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة، إعمالًا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا تلك التي تخرج عن إرادة وإدارة العضو، متى كان الشطب الإجباري ناتجًا عن تقصير أو اهمال ادارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب آخر تقدره الهيئة.