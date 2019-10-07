القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة وبانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الإثنين، من القبض على 5 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو.



وتلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة أخطارًا، يفيد بالقبض على 5 متهم وبحوزتهم 3 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 6.300 كيلو جرام.



وتحرر المحضر اللازم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالهم.



ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء محمد عمارة مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

