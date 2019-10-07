عمران: توفير حماية تأمينية للمستثمرين من المخاطر لأنشطة شركات بالبورصة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، سيساهم فى إعادة تشكيل عضوية الصندوق.



وأوضح أن الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو أكثر - من المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الإستثمار، والسمسرة فى الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يضيف إلى الأنشطة المشار اليها اى أنشطة اخرى تصدر اعمالا لأحكام القانون.



وبحسب عمران سيتولى إدارة "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة).