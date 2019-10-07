المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول ملياري جنيه لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.7 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.