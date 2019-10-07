حبس شخصين لاتهامهما باختطاف مواطن فى الوايلى

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما؛ لاتهامهم باختطاف مواطن في الوايلي.



البداية عندما، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الوايلي، يفيد تلقيهم بلاغًا من ربة منزل، قررت ورود اتصال هاتفي من عامل وأبلغها باختطافه واحتجاز زوجها، وطلب منها مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل بنفق الزعفران دائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عامل آخر، وقرر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجني عليه، إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة قليوبية، واستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية باسمهما؛ مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط المتهم الثاني بمكان احتجاز المجني عليه بمنطقة الزعفران في دائرة القسم.