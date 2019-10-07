الأرصاد تحذر من السيول فى الخريف "فيديو"

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو فصل السيول، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت بيانًا قبل فصل الخريف بتوخي الحذر من هذا الفصل.



وأضاف "عطا"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يجب التأكد من سلامة شبكة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الآبار مستعدة لاستقبال الأمطار.



ونوه "عطا" إلى أن السيول عبارة عن استمرار سقوط الأمطار، ويتم تجمع المياه فوق الجبال ثم بعد ذلك تنزل كسيول، موضحًا أن السيول تكون فى المناطق التى بها جبال.