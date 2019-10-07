ضبط 93 متهمًا وإزالة 188 حالة إشغال طريق فى العمرانية

وجهت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية؛ لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة المواطنين.



وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.



وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، في مجال البحث الجنائي، عن ضبط 93 متهمًا بحوزتهم "2 كيلو مخدرات – 3 أسلحة بيضاء – 16 غرامة – 9 مستأنف – 1 سلاح ناري – 2 دراجة بخارية – 2 شقى خطر – 53 جزئي – 2 مخالفة".



وفي مجال المرور، تم تحرير 888 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين، 9 قيادة بدون رخصة – 360 نموذج 125 – 425 كلبش – 10 قيادة بدون رخصة تسيير – 107 حالات سحب.



وفي مجال المرافق، تم رفع وإزالة 188 حالة إشغال طريق من بينهم "2 ثلاجة – 10 ترابيزة – 9 تروللى – 4 شمسيات – 8 موازين – 3 أسطوانات غاز – 10 أوتاد وسلاسل حديدية – 1 عربة كارو"، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.