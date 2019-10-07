القبض على 3 صينيين في كمبوديا لاتهامها بالقتل

ألقت الشرطة الكمبودية القبض مطلع الأسبوع على ثلاثة مواطنين صينيين في قضيتي قتل منفصلتين، أحداهما قضية قتل بالرصاص والأخرى طعن وتمزيق أشلاء رجل صيني.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن واقعتي القتل حدثتا في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، التي تشهد تدفقا للسائحين الصينيين والاستثمارات في قطاعي العقارات والضيافة خلال الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة أنشاء نوادي القمار والجريمة.

وألقت الشرطة القبض على مواطنين صينيين أمس الأحد، عقب قيامهما بإطلاق النار على رجل صيني في سيارة، وتركا جثته في الطريق ولاذا بالفرار، بحسب ما ذكرته صحيفة بنوم بنه بوست.

وجرى احتجاز الشخصين لاستجوابهما.

وفي قضية منفصلة، تم اتهام تشو يا يون 29 عاما بالقتل العمد والسرقة أمس الأحد لقيامه بطعن رجل صيني آخر حتى الموت وتمزيق أشلائه.

ويواجه المتهمون، الذين تقول السلطات أنهم اعترفوا بجرائهم خلال الاستجواب، عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.