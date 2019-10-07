قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بيت لحم ورام الله وسلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني لمراسل وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد خالد محمد الجعفري (21 عاما)، من مخيم الدهيشة، والشاب صالح حسن صلاحات (38 عاما) من واد معالي بعد اقتحام منزلي عائلتيهما.



كما عتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، شابين من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بدر الدين فراس صبح (18 عامًا)، وعبد الله أبو فريح، بعد ان داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.



وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من قرية حارس غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد مصلح كليب، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.