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عالم

انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر استطلاع حديث للرأي، اليوم الاثنين، انخفاض نسبة التأييد الشعبي لأداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 2،007 من الراشدين في جميع أرجاء البلاد في الفترة من 30 سبتمبر الماضي إلى 2 و4 أكتوبر الجاري على الصعيد الوطني، سجلت نسبة التأييد الشعبي لأداء الرئيس مون 44.4% بتراجع قدره 2.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

الجدير بالذكر أن شعبية مون سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ تنصيبه. وكانت شعبيته قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في الأسبوع الثاني من شهر مارس، مسجلة 44.9% بعد انهيار قمة هانوي الثانية بين كوريا الشمالية وأمريكا.

وارتفعت الآراء السلبية حول أداء الرئيس مون بواقع 2.1 نقطة مئوية إلى 52.3%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تنصيبه.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الفجوة بين الآراء الإيجابية والآراء السلبية وصلت إلى 7.9 نقطة مئوية، في حين بلغت نسبة المستطلعين الذين أجابوا بأنهم لا يعرفون الإجابة على السؤال أو لم يجيبوا عليه 3.3% بارتفاع قدره 0.8 نقطة مئوية.

وقالت "ريال متر" إن انخفاض نسبة التأييد لأداء الرئيس مون يرجع إلى تفاقم الخلافات بين الحزبين الحاكم والمعارض حول مزاعم الفساد المحيطة بأسرة وزير العدل الجديد "جو كوك" وقضية إصلاح النيابة العامة، بالإضافة إلى انتشار التقارير الصحفية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.

فيما يتعلق بنسب التأييد للأحزاب السياسية، فأن نسب التأييد للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب العدالة وحزب السلام الديمقراطي انخفضت بمقادير 1.9 نقطة مئوية و0.9 نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية إلى 38.3% و4.9% و1.2% على التوالي. كما تراجعت نسبة الأشخاص الذين لا يؤيدون أي حزب سياسي بمقدار 0.6% لتصل إلى 13.3%.

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 501 شخص من البالغين في جميع أرجاء البلاد في يوم 4 من شهر أكتوبر الجاري حول تحقيق النيابة العامة في مزاعم الفساد المحيطة بأسرة وزير العدل الجديد "جو كوك"، أن نسبة 49.3% منهم قالوا "إن التحقيق مناسب"، ونسبة 46.2% منهم قالوا "إنه مفرط".

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