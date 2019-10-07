أوبك: من السابق لأوانه بحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن محمد باركيندو أمين عام أوبك قوله إنه من السابق لأوانه أن تبحث المنظمة تعميق تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من انخفاض الأسعار.



وقال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعول على روسيا للمساهمة في تخفيف التوتر بين إيران والسعودية بهدف المساعدة في تحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية بحسب ما نقلته تاس.

