سوريا تنتزع المركز الأول مجددًا في بطولة موسكو الدولية للفروسية

فاز الفارس السوري أحمد حمشو، اليوم الاثنين بالمركز الأول في المرحلة الثانية من بطولة موسكو الدولية للفروسية، بحسب الإعلام الرسمي السوري.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين إن الفارس حمشو انتزع المرتبة الأولى دون ارتكاب أي أخطاء في السباق، الذي جرى اليوم في مضمار سباقات الخيول في موسكو بالمرحلة الثانية لسباق الثلاث نجوم بين الفرق والفرسان المتنافسين في هذه البطولة.



وتجرى البطولة على ثلاث مراحل.



وحل شقيق حمشو الفارس عمر حمشو في المركز السادس.



وكان الفارس أحمد حمشو حقق المرتبة الأولى أيضا في سباق النجمتين، الذي جرى في موسكو يوم 29 من سبتمبر الماضي، وأصبح مؤهلًا بغض النظر عن نتائج المرحلة الثالثة الخمس نجوم في بطولة موسكو للمشاركة في أولمبياد الفروسية العالمي في طوكيو عام 2020.