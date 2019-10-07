افتتاح معرض "جيتكس للتقنية 2019" في دبي

افتتح ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين الدورة ال39 من معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، والدورة الرابعة من معرض جيتكس لنجوم المستقبل، بمشاركة 4500 شركة من أنحاء العالم.



ويشارك لفيف من القيادات العالمية والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمبدعين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.



ورحب ولي عهد دبي بآلاف الشركات المتواجدة في المعرض من مختلف أنحاء العالم.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ حمدان قوله إن "مشاركة آلاف الشركات وحرص أكبر الأسماء العالمية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات على التواجد في هذا الحدث واستقطابه للعديد من الشركات من دول تتواجد للمرة الأولى يفتح أمامنا والعالم آفاقا جديدة للتعاون لاكتشاف المزيد من الحلول التي من شأنها جعل حياة الإنسان أسهل وأسعد".



وأضاف ولي عهد دبي أن "شراكاتنا مع أكبر مطوري التكنولوجيا في العالم ضمانة تعزز أهدافنا الاستراتيجية لنحجز لدبي ودولة الإمارات موقعا رياديا في مسيرة الثورة الصناعية الرابعة".



ويستمر معرض جيتكس خمسة أيام.



ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة سيتم من خلالها عرض الجيل الجديد من التقنيات، بينما ستحتوي منطقة جيتكس لتقنيات نمط الحياة الجديدة على منتجات تعرض لأول مرة من شركة (سامسونج)، و(Insta360).