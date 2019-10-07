3 تريليونات دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي

بلغ احتياطي الصين من النقد الأجنبي 3.0924 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر المنقضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الأثنين.



وذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زاد بواقع 19.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 % منذ بداية عام 2019.



وقالت وانج تشيون يينج المتحدثة باسم المصلحة المذكورة، إن حجم احتياطي النقد الأجنبي يتأثر بعدة عوامل تشمل أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.



وأضافت وانج: "أدت عوامل تشمل النمو الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية للدول الكبرى ووضع التجارة العالمية والسياسات الجغرافية، إلى صعود مؤشر الدولار وتراجع أسعار سندات الدول الكبرى".



وأوضحت وانج أنه منذ بداية العام ورغم الوضع العالمي المعقد، حافظ الاقتصاد الصيني على استقرار عام وسجل نموا مستقرا رافقه تحسن في الهيكل الاقتصادي.



ولفتت وانج إلى أن حجم احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقر بشكل عام، مضيفة أن التغيرات الطفيفة في حجم احتياطي النقد الأجنبي يتأثر بشكل أساسي بعوامل التقييم.