بعد انهيار محادثات السويد.. مسؤل كوري جنوبي يزور واشنطن

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية سيزور واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول شؤون شبه الجزيرة الكورية.



ومن المقرر أن يبدأ الممثل الخاص الكوري الجنوبي لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية لي دو هون زيارة تستغرق أربعة أيام إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الديمقراطية ستيفن بيجن.



وقالت الوزارة إن لي وبيجن سيبحثان خلال الاجتماع سبل التعاون بين سول وواشنطن من أجل تحقيق النزع الكامل للسلاح النووي والتسوية السلمية الدائمة في شبه الجزيرة الكورية.



كما سيعقد لي اجتماعا ثنائيا مع مدير عام مكتب شؤون آسيا والأوقيانوس بوزارة الخارجية اليابانية تاكيزاكي شيجيكي الذي سيزور واشنطن خلال نفس فترة زيارة لي كما سيعقد اجتماعا ثلاثيا بحضور بيغن.



وتأتي هذه السلسلة من الاجتماعات بعد محادثات على مستوى العمل جرت بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي في ستوكهولم بالسويد يوم السبت.



وقال كبير مفاوضي كوريا الديمقراطية كيم ميونغ جيل بعد ثماني ساعات ونصف من المحادثات مع الولايات المتحدة إن المحادثات انهارت مع الجانب الأمريكي لسبب هو أن "الولايات المتحدة لم تغيّر موقفها وتوجهها السابقين" وحضرت إلى طاولة التفاوض "خالية الوفاض".



وبعد ساعات من تصريحات كيم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المسئولين من الجانبين قد أجروا "مناقشات جيدة" ومن المتوقع أن يعودوا إلى المحادثات على مستوى العمل في غضون أسبوعين.



وتعرضت المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن للجمود منذ أن انتهت القمة الثانية بين الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي في أواخر فبراير الماضي دون أي اتفاق. وكان الزعيمان قد التقيا للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو 2018.



وفي لقاء عقد على عجل في نهاية يونيو، بقرية بانمونجيوم على الحدود بين الكوريتين، اتفق ترامب وكيم على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل.